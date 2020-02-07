Malatya'da şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü

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Malatya'da etkili olan şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kent genelinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yakınca Mahallesi'nde kökünden sökülen bir ağaç park halindeki hafif ticari bir aracın üzerine devrildi.Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda, park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin yaklaşık olarak 30 dakikalık bir çalışması sonucunda bulunduğu yerden halatlarla kaldırılırken araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

MALATYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

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