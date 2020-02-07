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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya 2023 Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni 120 bin ziyaretçi gezdi

İHA

Malatya 2023 Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni 2019 yılında 120 bin ziyaretçi gezdi.

Malatya 2023 Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni 120 bin ziyaretçi gezdi

Malatya 2023 Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni 2019 yılında 120 bin ziyaretçi gezdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük Fotoğraf Makinesi müzesi olan Malatya 2023 Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni 2019 yılı içerisinde yaklaşık 120 bin ziyaretçi ücretsiz olarak ziyaret etti. Sanat sokağında bulunan ve yoğun şekilde ziyaretçi ağırlayan müze, üst düzey yetkililerin de ilgisini çekiyor. Personeller tarafından müzeyi ziyaret edenlere müzede sergilenen fotoğraf makineleri hakkında bilgi veriliyor. Müzede 2 adet iç ve dış mekan olmak üzere Malatya Hatırası Çekim Köşesi yer alıyor. Ayrıca, müzeye gelen ziyaretçiler için 1976 model 16 milimetrelik film makinesinden ücretsiz çizgi film gösterimi gerçekleştiriliyor. Fotoğraf makinesi müzesini ziyaret eden ziyaretçiler, 1876 yılından günümüze kadar gelen bir tarihi yolculuğa şahitlik ediyor. Müzede, ahşap makinelerden dijital makinelere kadar 44 segment yer alıyor. Casus makineler ve özel üretim makinelerinin de bulunduğu müzede karanlık oda hizmeti ve sergi alanları da yer alıyor. F
Fotoğraf makinesi müzesinde engelliler için yapılan erişilebilirlik ve engelsiz müze çalışmaları kapsamında, bedensel engelliler için erişim kolaylığı sağlayan asansör ve rampa hizmeti, işitme engelliler için işaret dili ile müze tanıtım hizmeti, müze personelleri tarafından veriliyor.
Bu arada, Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları eşliğinde fotoğraf müzesini gezdi. Müzedeki yetkililer işaret dili ile fotoğraf müzesindeki makineler hakkında bilgi verdi.

MALATYA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:02
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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