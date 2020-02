Kaymakam Çalışır'dan şehit yakınlarına ziyaret

Malatya’nın Darende ilçesinde Darende Kaymakamı Malik Çalışır şehit yakınlarını ziyaret etti.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Karabayır Mahallesinde ikamet eden, şehit Hamit Koçhan’nın annesi Sultan Koçhan’ı evinde ziyaret etti.

Şehit annesi Koçhan'ın sorunlarını dinleyen Çalışır, “Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Ne ihtiyacınız var ise emrinizdeyiz” dedi.

Çalışır, “ Bizler bu devletin ve ay yıldızlı bayrağın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlar bu topraklar için, bu vatan için en değerli varlıkları olan canlarını feda etmekten çekinmemiş ve bu ülke için şehit düşmüşlerdir. Şehitlerimiz bize halkımızın emaneti olduğu gibi, siz değerli aileleri de bizlere onlardan kalan en kıymetli emanetsiniz. Kaymakamlık olarak her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Şehit Annesi Sultan Koçhan da, “Kaymakam Çalışır’ın ziyareti bizleri mutlu etti. Devletimiz her zaman bizlerin yanında oldu” diye konuştu.

Kaymakam Çalışır’ın şehit yakınları ziyaretine, Jandarma Bölük Komutanı Ufuk Kale, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Ateş de eşlik etti.

