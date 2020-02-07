Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, altyapı tesislerini ziyaret ederek kategorilerin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Tarihinde ilk kez kendi tesislerini kullanan altyapıdaki son durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için Nurettin Soykan Tesislerine giden Gevrek, altyapı antrenörleriyle bir süre sohbet etti.

Altyapıdan futbolcu çıkarılması noktasında gayret sarf edilmesi gerektiğini belirten Gevrek, herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

Altyapıda çeşitli kategorilerde forma giyen genç futbolcularla da bir süre sohbet eden Adil Gevrek, futbolun en önemli bölümünün altyapı olduğunu belirtti.

Yeni Malatyaspor forması giymenin herkese nasip olacak bir olay olmadığını belirten Gevrek, “Sizler kulübümüzün yarınlarısınız, teminatısınız. Bu anlamda sizin göreviniz A takımdan daha da önemli bir anlamda. Burada olmanın verdiği avantajları kullanın. Okul eğitiminizi en ön plana alıp, ikinci planda da hayaliniz olan futbola ağırlık verin. Kendinizi en başta mental olarak geliştirin. Fiziksel gelişim zamanlar olur” diye konuştu.

MALATYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

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