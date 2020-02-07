Doğanşehir'de trafik kazası 3 yaralı

'Babam ve ben'

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi ile Yolkoru Mahallesi yol ayrımı Karataş mevkinde meydana geldi. M.A’nın kullandığı 44 HD 049 plakalı otomobil, takla attı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil şarampole devrilerek takla attı. Kazada, sürücü M.A, otomobilde bulunan eşi D.A ve çocuğu A.A yaralandı.

Yaralıların 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıkları belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

MALATYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

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AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

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