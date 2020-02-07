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Deprem bölgesinde DASK ödemeleri başladı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler: “Depremin hemen ...

İHA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 6,8 şiddetindeki depremin vurduğu Malatya’ya gelerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, şu ana kadar bölgede 350 dosya için 2 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Güngör, Prof. Dr. Alper İlki, DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk ile Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli katıldı. Toplantıda sigorta acenteleri ve hasar eksperleri ile bir araya gelinerek süreçle ilgili değerlendirme yapıldı.
Toplantının ardından basının karşısına geçen DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, depremin ardından tüm ekiplerin hızla çalışmalara başladığını ve depremin olduğu günden bu yana aralıksız çalıştığını söyledi. DASK olarak 20 yıldır hizmette olduklarını ifade eden Güler, ülke genelinde yüzde 54’lük bir sigorta oranına ulaştıklarını söyledi. Herkesin zorunlu deprem sigortasına sahip olması gerektiğini de ifade eden Güler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zorunlu deprem sigortası oranlarının düşük olduğunu ifade etti. Depremin ardından 127 eksperin sahada tespit çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Güler, en kısa süre içerisinde tazminat ödemelerini de tamamlamak istediklerini söyledi. Halihazırda 2 milyon TL’lik bir tazminat ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Güler, “Önümüzdeki hafta bu rakamlar ileriye gidecek. Mart ayı sonunda tüm tazminat ödemeleri tamamlanacak” dedi.
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, depremde 22 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitelerinin olduğunu dile getirdi. Sivrice depreminin ardından 15 bine yakın hasar ihbarı aldıklarını kaydeden Güler, “Hasar ihbarlarının yüzde 65’i Elazığ, yüzde 30’u ise Malatya’dan. İhbarları değerlendirerek hemen çalışmalara başladık. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın zor günlerinde oluşan maddi kayıplarını biran önce karşılamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya ve Elazığ’dan 753 hasar kaydı
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sigorta şirketlerimiz üzerine düşen görevleri yapmak üzere depremin hemen sonrasında bölgede hasar tespitlerine başladı ve ara vermeden bu çalışmalarına devam ediyorlar. Sigortalılarımızın yanındayız” şeklinde konuştu. Eşyaları ve diğer zararı tanzim eden ihtiyari deprem poliçeleri de kestiklerini belirten Benli, “Malatya ve Elazığ’da 753 adet hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473’ü Elazığ’dan, 202’si Malatya’dan, 78’i diğer illerden geldi. Elazığ, Malatya ve diğer illerden gelen toplam 753 hasar ihbarının 355’i konut, 377’si iş yeri, 14’ü kaskodan geldi” ifadelerine yer verdi.
DASK’ın iş yerlerine teminat vermediğini, bu nedenle de ihtiyari olarak sigorta sektöründen iş yeri sahiplerinin mutlaka poliçelerini yaptırmaları gerektiğini ifade eden Benli, “Hem o iş yerinde çalışanlar hem işveren, bölge ekonomisi ve ülke ekonomisi açısından da sigortalılık oranının yükseltilmesi tüm risklere karşı iş yerlerinin teminat altına alınması çok önemli” ifadelerini kullandı.
Benli, deprem bölgesinde yaklaşık 10 milyon TL’lik bir ödeme yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Abbas Karaduman, depremden sonra DASK ve sigorta şirketlerinin bölgede olmasının önemine değinerek, “DASK’ın da Malatyamıza ve Elazığ’a her türlü desteği vererek, gerek personel sayısını artırarak, gerekse hızlı bir şekilde tazminatları aktarması adına kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA

07 Şubat 2020 Cuma

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