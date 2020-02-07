Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya’da oyun parkında ayağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda yer alan oyun parkında kaydırakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun bacağı, demir korkuluğuna sıkıştı. Ailenin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekipleri kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak çocuğu kurtardı.
MALATYA
07 Şubat 2020 Cuma
- İMSAK 05:57
- GÜNEŞ 07:20
- ÖĞLE 12:46
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 18:02
- YATSI 19:19