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Sigarayı bırakmak için bir yılda 17 bin 225 kişi başvurdu

İHA

Malatya İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Recep Bentli, "2019 yılı içerisinde 17 bin 225 vatandaşımız bu polikliniklerimize başvurmuştur" diyerek, sigarayı bırakmak isteyenlerin 'Alo 171 Sigara Bırakma Hattı'nı aramalarını önerdi.

Sigarayı bırakmak için bir yılda 17 bin 225 kişi başvurdu

Malatya İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Recep Bentli, ”2019 yılı içerisinde 17 bin 225 vatandaşımız bu polikliniklerimize başvurmuştur” diyerek, sigarayı bırakmak isteyenlerin 'Alo 171 Sigara Bırakma Hattı'nı aramalarını önerdi.
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yazılı açıklama yapıp, sigaranın zararlarından söz eden İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Recep Bentli, "Bugün tüm dünya ülkelerinde sigarayı bırakmada 'Sigarayı Bırakma Poliklinikleri'nin etkinliği kabul görmektedir. Sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranı, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara oranla daha yüksektir. İlimizde de sigarayı bırakmak isteyenlerin ücretsiz başvurabileceği Sigara Bıraktırma Tedavi ve Danışmanlığı Poliklinikleri Merkezde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde halkımıza hizmet vermekte olup, polikliniklerimizde hekimlerimizin reçete ettiği ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak vatandaşlarımıza verilmektedir. 2019 yılı içerisinde 17 bin 225 vatandaşımız bu polikliniklerimize başvurmuş, 6 bin 283 kişiye farmakolojik tedavi başlanmış olup; 220 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir” ifadelerini kullandı.
9 Şubat tarihinin, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabileceğine dikkat çeken Bentli, “Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bu konudaki kararlılık en önemli adım olmakla birlikte, bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteğine de ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarımıza müracaat edilerek veya Bakanlığımızın 'Alo 171 Sigara Bırakma Hattı' aranarak destek istenmelidir. 'Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun' sigara ile mücadelede önemli bir aşamadır. Dumansız hava sahası konusunda halkımızda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturması pek çok bakımdan önemlidir. 4207 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi durumunda vatandaşlarımızın ALO 184 SABİM, Alo 155 Polis, ALO 156 Jandarmayı arayarak veya 'Yeşil Dedektör' isimli akıllı telefon uygulaması ile yasanın uygulanmasına destek vermelerini bekliyoruz. '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ vesilesi ile tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, hareket etmeye, fiziksel aktiviteye ve sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA

07 Şubat 2020 Cuma

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