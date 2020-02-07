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24 Ocak depremi istişare toplantısı düzenlendi

İHA

Malatya'da 24 Ocak Depremini konu edinen istişare toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkan Güder, "Depremin ilk anından itibaren sahadaydık ve halen sahadayız. Sorunları hep beraber çözeceğiz" dedi.

24 Ocak depremi istişare toplantısı düzenlendi

Malatya’da 24 Ocak Depremini konu edinen istişare toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkan Güder, “Depremin ilk anından itibaren sahadaydık ve halen sahadayız. Sorunları hep beraber çözeceğiz” dedi.
24 Ocak günü yaşanan 6.8’lik Elazığ depreminin ardından ilçede oluşan hasarları ve bölgedeki son durumu ele almak üzere muhtarlarla istişare toplantısı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki mahalleler hakkında muhtarlara genel bilgiler aktardı. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ında katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Devletimizin büyüklüğünü bu depremde gördük. Aciliyetle hasar tespiti yapıldı ve anında müdahale edildi. Başkanımız Osman Güder de her zaman bizlerin yanında oldu” derken, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Kemal Bulguru da, “Tespit konusunda bazı tespiti yapılmayan binalarız var. Temennimiz bunlarında en kısa sürede yapılması. Bu tespitler yapılarsa vatandaşlarımız binalarına içi rahat bir şekilde gireceklerdir” ifadelerini kullandı.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Yaşanan bazı sıkıntılar var ama bunlar kısa sürede halledilecektir. Hükumetimiz bütün yoğunluğunu bu bölgeye verdi. Hasar tespitleri ile birlikte sorunlar kısa sürede çözüme kavuşacak” şeklinde konuştu.
Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının aralıksız şekilde sürdüğünün altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizde 16 tane bina, 26 tane de bağımsız daire yıkık vaziyette. Ağır hasarlı bina sayımız 598 bağımsız bölüm olarak, bin 181 orta hasarlı 195 bağımsız bölüm 514, az hasarlı bin 150 bağımsız bölüm olarak 3 bin 59’dur. Hasarsız yapılan tespitlerde 3 bin 528 bağımsız birim olarak ta 10 bin 69’dur. Tabi acil yıkılması tespit edilen bina sayımız şuana kadar 85 binamız var. Bağımsız bölüm olarak ta 228 bağımsız bölümün yıkılması gerekiyor. Şuan 85 bina içerisinde 43 tanenin Valilik olurunu aldık. Biliyorsunuz bunlar kaymakamlık üzerinde mülkiyet sahiplerine tebliğ edilecek. O tebliğden sonra 3 gün içerisinde onların yıkımı gerçekleştirilecek. Şuana kadar Atmaca apartmanında yıkımı gerçekleştiriliyor. Kireç ocağında 6 tane binamızı yıktık ki bu sayı 56 daireye tekabül ediyor. Yıkım çalışmalarımız aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.
Battalgazi’de 7 okulun boşaltılacağı bilgisini paylaşan Güder, “Battalgazi ilçemizde ağır hasarlı 7 okulumuz var. Pazartesi inşallah Battalgazi’mizde okullarımız açılacak. Boşaltılacak okulların isimleri şöyle; Çolakoğlu İlkokulu, Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kuluşağı İlkokulu, Melekbaba İlk ve Ortaokulu, Malatya Lisesi Ek Binası, Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek binası ve Kazım Karabekir İlkokulu hasarlı binamız. Buralarda taşıma yapılacak. Sorunlarımızı el birliğiyle hep birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Yaklaşık 3 milyon 25 TL evleri yıkılan vatandaşlarımıza anında destek verildi. 830 bin TL de eşya yardımı yapıldı. Yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Ön hasar tespiti yapıldı. 2. hasar tespiti için de Çevre ve Şehircilik İl Bakanlığımızın ekipleri hepsi sahada çalışıyorlar. Malatya’mızda şuan ilk etapta 2 bin 500 tane konut yapılacak. Bunlardan bin 500’ü ilçe merkezlerimizde, bin tanesi de vatandaşlarımızın bölgesine göre mahallesinde yapılmak üzere planlandı. Battalgazi ilçemiz içinde Gelincik Tepesinde konutlar yapılacak. O bölgenin rezerv alanı ilan edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. O bölgeye evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerinin yapılması için destek istedik. Bakanlığımız da desteklerini TOKİ aracılığıyla verecek. 500 konut ilk etapta yapılacak ve diğer süreçte de diğerleri yapılacak” diye konuştu.

MALATYA

07 Şubat 2020 Cuma

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