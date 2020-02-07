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Çınar'dan kentsel dönüşüm vurgusu

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşiltepe'de hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerimizi ilçe genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.

Çınar'dan kentsel dönüşüm vurgusu

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe’de hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerimizi ilçe genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.
Elazığ Sivrice ilçe merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’da kentsel dönüşüm projelerinin önem kazandığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlam ve kaliteli yapılaşma ile güvenli ve huzurlu mekanların oluşmasında kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir yer kapladığını ifade etti.
Yeşilyurt’un her noktasında kaliteli yaşam şartları sunmak için kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştıracaklarını dile getiren Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı alanlar oluşturmak adına kentsel dönüşüm ve değişim projelerine ayrı bir önem verdiğimizi ortaya koyduğumuz projelerle ön plana çıkarmıştık. TOKİ ile yaptığımız protokolün ardından yapım işlerinin büyük bir kısmını tamamladığımız Yeşiltepe’deki kentsel dönüşüm projemiz, bundan sonraki yatırımlarımıza ışık tutacak güzel bir eserdir. 383 adet konutlarıyla, ticaret alanlarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla, mahalle odasıyla, camimizle, çevre düzenlemesiyle, oturma gruplarıyla, kamelyalarıyla çok farklı bir projeyi halkımızın hizmetine sunmaktan büyük bir onur duymaktayız” ifadelerini kullandı.
41 kişinin hayatını kaybettiği ElazığMalatya depreminden sonra kentsel dönüşüm projeleri büyük önem kazandığına dikkat çeken Çınar, “Malatya'nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle sağlam ve kaliteli yaşam alanlarını sayısını artırmak için yıkılmasına karar verilen binaların yerlerine kentsel dönüşüm projeleriyle daha güçlü, sağlam ve kaliteli binalar inşa etmek üzere çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bölgemizde ve kentimizde ilk kez kentsel dönüşümü başlatan, uygulayan ve yeni projelere başlatan yerel bir yönetim olarak, halkımızın refahı ve huzurunun yanı sıra gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe emanet adına bu tür yatırımları çok fazla önemsiyoruz. Yeşiltepe’de başlattığımız projemizi farklı bölgelerimizde uygulayacağımız projelerimizle yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle eski yapılaşmaların çok fazla olduğu Yeşiltepe başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm yaşam alanlarını kentsel dönüşüm projelerimizle daha sağlık ve güvenli alanlar haline getirip, vatandaşlarımızın kaliteli binalarda hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Turgut Özal Mahallemizde toplam 68 dönümü kapsayan, iki ayrı etap halinde hayata geçirmeyi planladığımız projemize başlamıştık, şu anda ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırdılar. En kısa zamanda binalarımızın yapımına başlayacağız. Tabii ki bu tür projelere başlamak, uygulamak ve tamamlamak öyle kolay olmuyor, ancak biz zor işleri seviyoruz. Bütün yerleşim alanlarımızı kaliteli ve güçlü yapılaşmalarla donatmak, hemşehrilerimizin güvenle yaşayacakları mekanlara dönüştürmek adına çok yoğun mesai yapıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle Yeşiltepe’de yaptığımız konutları yerinde görmelerini ve incelemelerini istiyoruz, bu tür projelerde vatandaş memnuniyeti çok önemlidir. Halkımızın beğenmesi ve memnun kalmasıyla diğer projelerimize şekil vereceğiz. Yeşiltepe’de ki projemizle ilgili hemşehrilerimizin memnuniyetlerinin üst seviyede olması bizleri yeni yatırımlar
noktasında teşvik etmektedir. Bu projede edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri diğer projelerimize yansıtarak kaliteli yaşam alanlarının sayısını artıracağız “ diye konuştu.

MALATYA

07 Şubat 2020 Cuma

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