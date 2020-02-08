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YORUM KURALLARINI OKUDUM

BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

DHA

Süper Lig'in 21'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilirken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 21'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilirken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını kaydederek, "Bizim yolculuğumuz ligde kalma yolculuğu, elimizden geldiğinin en iyisini yapacağız. Sahada iyi durduk. Belki fırsatların bir kısmını iyi değerlendiremedik. Yine de bir golle bu ligde 3 puan almak çok çok önemli. Yarım gol bile çok değerli. Bundan dolayı mutluyuz, arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni Malatyasporlu futbolcular da müsabakayı çok farklı boyutlara getirdiler zaman zaman ama biz bugün daha şanslıydık. Biraz daha fazla istedik sanki Malatyaspor´dan. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY: BİR FIRTINA OLUŞTU AŞAĞIDA
Akçay, ligde 24 veya aşağısında puanı olan takımların düşme risklerinin olduğunu belirterek, "Biz 7-8 müsabaka kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir vizyon oluşturduk, bu kolay mıdır? Hayır, çünkü iç sahadaki müsabakalarımız oldukça zor müsabakalar. Bir fırtına oluştu aşağıda. Girdabı çok fazla olan fırtına olacak, ayakta kalan, psikolojik gücü yüksek olan takımlar kalacak. Birçok takım teknik ve taktik olarak iyi durumda. Bu stresi veyahut da bu problemleri çözebilen takımların ligde kalacağını düşünüyorum" dedi.
KEMAL ÖZDEŞ: BİR DAHA BÖYLE FELAKETLER OLMAMASINI DİLİYORUM
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ülkenin 15 gündür olağandışı felaketler yaşadığını ifade ederek, "Bölgemiz de, şehrimiz de bundan etkilendi, Suriye´de askerlerimiz şehit oldu, Van´da bir çığ felaketi, sonra bir uçak felaketi. Yaşamını yitirenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle felaketler olmamasını diliyorum" diye konuştu. 
"BU MAÇIN 11'E 11 TAMAMLANMASINI İSTERDİM"
Kemal Özdeş maçla ilgili de "Maçın ilk 45 dakikasında bir türlü oyun ritmini oturtamamak yaşadığımız en büyük problemlerden biriydi çünkü Ankaragücü takımının hem bulunduğu yer hem de oyunu 1 puan alma üzerine kurguladıklarını düşünürsek, atacağımız bir golle onların direncini kırabilirdik. Ancak bir türlü o rakip yarı alanda etkili oyunu oynayamadık. Buna rağmen bireysel zorlama ve beceriyle iki pozisyona girdik. Belki dikkatli olsak ilk yarı bir tane daha pozisyon üretebilirdik. Maçın devre arasında oyunu hem defansif hem ofansif tanımladıktan sonra oyunun ikinci yarısının ilk bölümünde kırmızı kart görmek bütün planları alt-üst ediyor. Orada refleks mi, arkasına giden oyuncunun gol atacağını mı düşünerek böyle bir hareketi yaptı Mustafa bilmiyorum ama takım adına çok büyük bir hata oldu. Onun gol olmasını yeğlerdim ve bu maçın 11'e 11 tamamlanmasını isterdim" değerlendirmesinde bulundu. 
10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun oraya çıkığını anlatan Özdeş, şunları söyledi: "Belki gol yediğimiz ana kadar maçın ikinci yarısında 10 kişi, 11 kişi oynamadığımız kadar daha iştahlı, istekli bir oyun oynadık ama dakikalar ilerledikçe sonlandıramadığımız her top kalemize atak girişimi oldu. Bunlardan biri de gol oldu. Golden sonra da takımım daha da riskler almaya başladı. Dönen toplarda onlar son final paslarını değerlendirse farkı da artırabilirdi, biz de bir gol bularak geri dönebilirdik."
"KONUM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"
Özdeş, bulundukları noktada ikinci yarıya bir türlü odaklanamayan bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, "Antrenör değişikliği, Başakşehir maçı, daha sonra ertelenen bir maç, Alanya maçı, bu maç. Şunu düşünüyorum; bulunduğumuz sıralama, konum hiç önemli değil. Ben, takım kalitesine ve camianın gücüne bakıyorum. Buradan çıkabilecek bir gücü var. Hiç değilse ligin ikinci yarısında bugün kaybederken de bunu söyleyebilirim; ilk yarıda topladığı puanın üstünde bir puan toplayacaktır diye düşünüyorum. Bu kalitede bir takımım var. Burada camiamızın oyuncularıma destek olması gerekiyor. Bugün stada gelenler evet, onlar çok daha fazla üzülüyorlar takımın bu durumuna ama ne olursa olsun 10 kişi verdikleri mücadeleyi de desteklemelerini isterim" dedi. 
"9 MAÇTA BU MAÇTAN ÖNCE BİR GALİBİYET ALMIŞIZ"
Özdeş, pazartesi gününden itibaren Galatasaray maçına hazırlanacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu takımın oyunu da düzelecek, oyun düzeldiğinde doğal olarak skorlar da düzelecek. Bunu düşünüyor ve ümit ediyorum. Deneyimim de bunu söylüyor. Bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kazanacağımız bir maçtan sonra da artık yukarılara bakmamız gerektiğini biliyorum. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Oyuncularımın bu anlamda yüksek beklentisi onlara bu tepkileri verdiriyor diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır, 9 maçta bu maçtan önce bir galibiyet almışız. Bunların hepsiyle başa çıkacak gücümüz var, başa çıkmak zorundayız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları
Kemal Özdeş'in açıklamaları

MALATYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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