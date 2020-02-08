Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya’da

Elazığ’daki incelemelerinin ardından Malatya’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği Kriz Merkezini ziyaret etti.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8’lik depremin ardından bölgeye gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ temaslarının ardından Malatya’ya geçti. İlk olarak Valilik Kriz merkezine gelen Bakan Pekcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından ilgili bakanlıkların bölgede olduğunu ve 24 saat görev yaptıklarını anımsattı.

Bakan Pekcan, “Biz biraz daha ticarete yönelik adımların atılabileceği bir dönemde gelelim diye planladık. Bu doğrultuda da Elazığ’da iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik. Burada da hem esnaflarımıza hem ticaret odamızla bir araya geleceğiz, istişare yapacağız. Kendilerinin bizden beklentilerini taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu günleri de devlet ve millet olarak el ele el birliğiyle güç birliğiyle atlatacağız” dedi.

Deprem bölgesindeki etkilenen esnafa bir yıl kredi erteleme desteği sunduklarını anımsatan Pekcan, “Bunun yanı sıra esnaflarımıza da 50 bin lira faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da Pazartesi gününden itibaren devreye alıyoruz. İsterlerse Halk Bank üzerinden isterlerse TESKOMB zerinden bu kredileri kullanabilirler. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Pekcan, “Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, deprem, İdlip ve uçak kazası üst üste geldi. İnşallah bunlar son olur. Allah devletimizi ve milletimizi afetlerden, kazalardan korusun” diye konuştu.

Bakan Pekcan, daha sonra kriz merkezinde Malatya'daki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

MALATYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:56

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