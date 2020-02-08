Bakan Pekcan, esnaflarla buluştu

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya’da kriz merkezi ziyareti sonrası esnaflarla bir araya geldi.

Valilik ziyareti sonrası bazı esnafları dükkanlarında ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odasında esnaflarla toplantı yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya Bakan Pekcan’ın yanı sıra Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, TESK Genel Başkanı Pendevi Palandöken ile esnaf temsilcileri katıldı.

Toplantıda deprem sonrası bölgede esnafa sağlanan kolaylıklar ve sağlanan imkanlar hakkında bilgiler sunuldu.

MALATYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:56

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