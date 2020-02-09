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‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyunu ilgi gördü

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın karne hediyesi olan 'Rafadan Tayfa, Göbeklitepe' sinema etkinliğinden sonra 'Şirinlerin Maceraları' tiyatro oyunu da yoğun ilgi gördü.

‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyunu ilgi gördü

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın karne hediyesi olan ‘Rafadan Tayfa, Göbeklitepe’ sinema etkinliğinden sonra ‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyunu da yoğun ilgi gördü.
Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz biletlerle salondaki yerlerini alan minikler, doğa sevgisi, arkadaşlık ve paylaşmanın önemini vurgulayan oyunu büyük bir ilgiyle takip ettiler.
Tiyatro etkinliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların mutlu, huzurlu ve güler yüzlü olmalarının Yeşilyurt’a mutluluk kattığını söyledi.
‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyununa gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklarımızla tiyatro etkinliğimizde bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Sinemadan sonra tiyatro salonunun da tıklım tıklım dolması, çocuklarımızın neşeli ve keyifli anlar yaşamaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Çocuklara ve gençlere sahip çıkan, onların en güzel şekilde geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanları seferber eden bir Yeşilyurt Belediyesi vardır” ifadelerini kullandı.
Rutin belediyecilik hizmetlerini yaparken, kültürel, tarihsel, sanatsal, çevresel, sportif ve eğitim hizmetlerinde farkındalık oluşturan etkinliklere ara vermeden devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, “ Millet Kıraathaneleriyle, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezleriyle, Bilgi Eviyle, Kent Konseyiyle, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt’umuzu eğitim hizmetlerinde marka ve örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Son nüfus sayımına göre 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt’umuzda yaşanan nüfus artışıyla birlikte her alanda olduğu gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerimize daha fazla yoğunluk vereceğiz. Farklı ve dikkat çekici hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla yakaladığımız başarı grafiğini kalıcı hale getirip, kendimizi sürekli geliştireceğiz. Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ta herkesin mutlu ve huzur olması için çabalarken, en büyük mutluluğu hak eden çocuklarımızın güler yüzlü, neşeli ve huzurlu olmasını daha fazla önemsiyoruz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına onların her alanda kendilerini geliştirmeleri ve donanımlı olmaları için bu tür etkinliklere öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bugün birlikte keyif dolu ve neşeli anlar yaşadığımız minik öğrencilerimiz başta olmak üzere yarı yıl tatilini tamamlayan tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum. Çocuklarımızın neşe dolu anlar yaşamalarına neden olan bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize, mesai arkadaşlarımıza, Curcuna Tiyatro Ekibi oyuncularına, velilerimize ve yüzlerindeki mutlulukla geleceğimize umut ışığı gönderen tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MALATYA

09 Şubat 2020 Pazar

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