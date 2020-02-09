Alikanlılar’da Alper dönemi

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği yeni yönetim kurulunu seçmek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda Erkan Alper dernek başkanı seçildi.

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Dernek binasında yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda derneğin yeni yönetim kurulu, yapılan seçimle belirlendi. Oylama sonucunda, Erkan Alper, İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin başkanı seçildi. Dernek başkanı Erkan Alper bütün üyelere teşekkür ederek, birlik beraberliği sürdüreceklerini vurguladı.

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Dernek Başkanı Erkan Alper . Yönetim Kurulu Üyeleri: Haci Altaş, Murat Aksaç, Mehmet Altunay

Hikmet Sert, Abuzer Altun, Yusuf Başıbüyük ,Yusuf Toprak ,İbrahim Karaca ve Nihat Arkın.”

MALATYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.