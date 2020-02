Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Baruş'u ziyaret etti

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş'u ziyaret ederek istişarelerde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye deprem bölgesi, dünya kurulduğundan beri bu böyle. Geçmişte önemli dersler çıkardık, 1999 depremi hala hafızalarda. Bu anlamda Türkiye bütün kurumları ile yönetimi ile yenilendi. Depremin büyüklüğüne bakıldığında Türkiye’nin yaşadığı önemli depremlerden birisi. Deprem anından itibaren halkımız, kurumlarımız, cumhurbaşkanımız ve devletimizin bütün organları çok kısa bir süre içinde olaya müdahale etti. Daha önemlisi her kurum, herkes ne yapacağını biliyordu. Bu memnuniyet verici bir şeydi ve organize anlamında da iyiydi” dedi.

Bu bölgenin tarihte her zaman depremle muhatap olduğunu da vurgulayan Malkoç, "Bu bölgede her zaman depremler olmuştur. Bu depremin büyüklüğü karşısında meydana gelen hasar, geçmiş depremlerle mukayese edildiğinde çok büyük hasar sayılmaz ama bundan daha önemlisi tedbirlerin zamanında alınmış olması ve geçmişte kurumlar arsındaki organizasyonun eksikliğine baktığımızda Türkiye tecrübe kazanmış. Bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, Kızılay, AFAD bütün tedbiri almış durumda. Bizler de bu tedbirleri yerinde görmek için buraya geldik, yarın da Elazığ'a gideceğiz” diye konuştu.

Vali Baruş, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Malkoç'a bilgi verdi.

