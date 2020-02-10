1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.
A grubu lideri Darendespor'un Malatyagücü'nü 30, B grubu lideri Arguvan Belediyespor'un ise 1966 Malatya Gençlikspor'u 31 yenerek haftayı 3 puanla kapattığı 1. amatörde Hekimhan Girmanaspor Sanayispor karşısında 80 öndeyken rakip takımın sahadaki oyuncu sayısı 6 kişi olunca maç yarıda kaldı.
9. hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
Demirspor 01 Malatyaspor, Hekimhan Girmanaspor 80 Sanayispor, Kale Gençlerbirliği 21 Akçadağ Anka, Battalgazi 10 Orduzuspor, Malatyagücü 03 Darendespor, Arguvan Belediyespor 31 1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor 10 Ataköyspor.
MALATYA
10 Şubat 2020 Pazartesi
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