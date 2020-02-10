Büyükşehir sahasında lideri yendi

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Volebol takımı sahasında karşılaştığı lider Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 32 yenerek playoff için avantaj elde etti.

Ligin 13. haftasında Merkez Spor Salonu'nda karşılaştığı Adıyaman Gölbaşı karşısında setleri 20'a taşımasına rağmen Adımayan maçı bırakmadı ve karşılaşmanın galibini finalk seti belirledi.

Final setini 1511 kazanan Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, maçı kazanarak play off yolunda büyük avantaj elde etti.

Büyükşehir setlerde rakibine 2520, 2522 ve 1511 üstünlük kurdu.

Maç sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Cücemen, "Bugün ligin liderini yendik. Tüm takımı tebrik ediyorum. Hedefimiz playoff. Bu hedefe de bir adım daha yaklaştık. İnşallah kalan maçları da kazanarak daha iddialı bir duruma gelmek istiyoruz" dedi.

MALATYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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