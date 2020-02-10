Malatya’da 59 mahalle yolu ulaşıma açıldı Hastalar hastanelere ulaştırıldı

Malatya’da, kar yağışları sonrası kapanan 59 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kapalı yolların açılmasıyla hastalar da hastanelere ulaştırıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan, Cumartesi günü ise kent merkezinde etkisini gösteren kar yağışı sonucu kapanan yollara Malatya Büyükşehir Belediyesi anında müdahale etti. Malatya genelinde kardan kapanan 59 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Açılan birçok mahalle yolu gün içerisinde tekrar tekrar kapanırken, belediye ekipleri gece gündüz çalışarak tüm yolları açık tuttu.

Deprem bölgesi olan Pütürge, Kale ve Doğanyol’da ise karla mücadele çalışmaları titizlikle yapılıyor. Tipi ve fırtınanın geçit vermediği bölgelerde çalışmalar belli aralıklarla yürütülüyor. Kent merkezinde tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde ve ilçelerde de çalışmalar yürütüyor. Çığ tehlikesinin olduğu noktalarda ekstra çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerde yığılmalara izin vermiyor. Pütürge’nin Erdemler Mahallesi yoluna düşen çığ da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşların acil çağrılarına anında karşılık veren Büyükşehir Belediyesi, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşımlarını sağladı. Hekimhan’ın Delihasanyurdu Mahallesi'nde yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan 4 aylık bebeğin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Porga grup yolunda fırtına ve tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bu arada, Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy’de hasta almaya giden ve fırtınaya yakalanan sağlık ekipleri de bulundukları yerden kurtarılarak hastayı almaları sağlandı.

MALATYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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