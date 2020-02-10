Depremzede öğrencilere trafik eğitimi verildi

Malatya'da depremzede öğrencilere moral amaçlı trafik eğitimi verildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri depremzede öğrencilerle kucaklaştı ve "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlere sunum eşliğinde trafikte dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Projeyle, trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Dilek, daha sonra öğrencilere kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, öğrencilerin trafik işaret ve levhalarına uymalarını istedi.

Eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Öte yandan, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma timlerince 317 yaş grubundaki çocuklara yönelik bilgilendirme seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

MALATYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.