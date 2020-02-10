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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İHA

Malatya'da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak maddesi gereğince, 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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