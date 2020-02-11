Malatya'da kepçe operatörün Kur’an-ı Kerim hassasiyeti

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Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde depremden ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.

Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde üç binada yıkım çalışmalarına başlanırken,bir binanın yıkım çalışmaları esnasında enkaz içerisinde Kur’anı Kerim nüshalarını fak eden kepçe operatörü İsmail Aktu'nun kontak kapatarak en kaz içerisinde bulunan Kur’anı Kerim nüshalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra çalışmalara devam etmesi yıkım işlemlerini uzaktan takip eden vatandaşların takdirini topladı.

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