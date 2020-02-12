Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: “Futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun”

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, Bu hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray'ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu belirterek, "Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun” dedi.

Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken, üst üste aldığı kötü sonuçlarla geçen sezonları aratan Yeni Malatyaspor, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, takımlarına güvendiklerini, alacakları bir galibiyetle her şeyin düzeleceğine inandığını söyledi.

Kulüp olarak bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını kaydeden Yalçınkaya, “Yeni Malatyaspor Kulübü olarak son yıllarda hep yukarı doğru bir ivme halinde olduğumuz için son haftalardaki gidişat ister istemez moralleri bozdu. Çünkü bize bu durum yakışmıyor. Elde ettiğimiz büyük başarıların ardından camiamız haklı olarak daha büyük başarılar bekliyor. Ancak maalesef şu an uzun haftalardır maç kazanamayan bir durumdayız. Bunu yeneceğimize ve en kısa zamanda arzu edilen sonuçları alacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.



“Rakibimiz ikinci yarının en formda takımı”

Önlerinde bulunan Galatasaray maçının kendileri açısından oldukça zor bir müsabaka olduğunu da belirten Yalçınkaya, “Rakibimiz ikinci yarının en formda takımı. Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun. Biz rakibin ismine bakmadan sahada elimizden gelenin en iyisini yamak için mücadele edeceğiz. Umarım istediğimiz sonuçla evimize döneriz” diye konuştu.

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