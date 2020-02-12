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Depremde ortak kaderi paylaştılar, futbolda yakınlaştılar

İHA

Futbolda aralarında rekabet bulunan Yeni Malatyaspor ve Elazığspor taraftarları Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrası bir araya geldi.
Elazığspor Kulübü Tesisleri’ndeki buluşmada iki takım taraftar derneklerinin yanı sıra Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk de yer aldı. Yaşanan deprem felaketinde ortak kaderi paylaşan iki kent arasındaki yakınlık geçen hafta Malatya’da oynanan Yeni Malatyaspor Ankaragücü Süper Lig karşılaşmasında mücadelenin 23. dakikasında Malatyalı taraftarların ‘Elazığ’ diye tempo tutmasıyla daha da pekişmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

“Felaket insanlarının birbirlerine sarılmasıyla bir nebze olsun hafifledi”
Elazığ ve Malatya’nın iki farklı il olmasına rağmen kültürüyle, tarihiyle ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Öztürk, “Bugün bizleri ziyaret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız acının benzerini Rabbim bir daha göstermesin. Malatya ve Elazığ’ı derinden etkileyen bu felaket, iki ilin insanlarının birbirlerine sarılmasıyla bir nebze olsun hafifledi. Malatya’dan gelen kardeşlerimin Malatyaspor’un oynayacağı iç saha maçına bizleri davet etmelerini de bu bakımdan anlamlı buluyorum. İnşallah Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerim bu maçı omuz omuza izlerler” dedi.

“Oynayacağımız ilk iç saha maçına davet ettik”
Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Malatya ve Elazığ ayrılamaz bir bütün olduğunu yaşadığımız felakette de bir kez daha gördük. Acımızı birlikte yaşadık. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bugün hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk, hem de Elazığlı kardeşlerimizi Malatya’da oynayacağımız ilk iç saha maçı olan Antalyaspor karşılaşmasına davet ettik" diye konuştu.
Elazığspor’un taraftar grupları Narkoz grubunun başkanı Mücahit Biçer ve Gençlik 23’ün başkanı Serkan Çayır da Malatya’daki maçta tüm Türkiye’ye en güzel birlik beraberlik tablosunu sunmak için davete icabet edeceklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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