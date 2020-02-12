MTSO depremzedelere yardım yaptı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) depremzedelere bir kez daha yardım yaptı.

MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Battalgazi, Kiltepe Hanımın Çiftliği gibi bölgelere giderek, gıda gibi ihtiyaç malzemeleri muhtarlar aracılığıyla depremden zarar gören vatandaşlara dağıtımlarını yaptılar.

Burada açıklama yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla 100 tırı aşkın yardımın depremden hemen sonra deprem bölgelerine ulaştırıldığını hatırlatarak, "Şehrimizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım çağrımıza kayıtsız kalmayan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. TSO’ toplanan bir tır dolusu İhtiyaç malzemelerini depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yönetim kurulumuzla beraber Battalgazi, Kiltepe Hanımın Çiftliği gibi bölgelerde dağıtımlarını gerçekleştirdik.. Bu zor ve acı günlerde vatandaşlarımızın her daim yanındayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.