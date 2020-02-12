Malatya-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MalatyaSivas karayolu, yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı MalatyaSivas karayolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı. Sivas’tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya’dan Sivas’a giden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde trafik polislerince bekletiliyor.

Ekiplerin karla kaplı yolu ise yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.