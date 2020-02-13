Yeşilyurt Belediyespor’da Osmaniyespor mesaisi sürüyor

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TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen hafta Pazarspor ile oynayacağı müsabaka hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Osmaniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Grupta 1 maçı eksik 21 puanla son sırada bulunan turuncu yeşilliler, sahasında oynayacağı kritik Osmaniye maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Bu maça Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde kapalı spor salonunda yaptığı antrenmanla hazırlanan Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Osmaniyespor’u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu yeşillilerde gözler Cumartesi günü oynanacak Osmaniyespor müsabakasına çevrildi.

Yaptığı taktik çalışmayla Osmaniye maçının provasını yapan Yeşilyurt’ta Alaattin Gülerce, futbolcularını uyararak telafisi olmayan haftalara girdiklerini, sahalarında oynayacakları maçlarda kayıp yaşamamaları gerektiğini vurguladı.

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