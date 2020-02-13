Malatya’da beyaz esaret Malatya'da uçuşlar iptal edildi, şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edilirken, MalatyaKayseri karayolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Doğu Anadolu’yu etkisi altına alan kar yağışı Malatya’da da etkisini güçlü bir şekilde gösteriyor. Dün akşam itibariyle başlayan ve halen devam eden kar yağışı ulaşımda da aksaklıklara neden oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya’dan kalkacak tüm havayolu uçuşları iptal edilirken, karayollarında da birçok yol ulaşıma kapanmış durumda.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre MalatyaKayseri karayolu çift yönlü olarak yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapalı olduğu belirtilirken, Malatya Sivas, MalatyaGölbaşı ve MalatyaElazığ Karayollarında ise trafiğin kontrollü şekilde ilerlediği ifade edildi.

Kar yağışının kent genelinde yoğun bir şekilde sürdüğünün belirtildiği açıklamada, sürücülerin can ve mal emniyeti için dikkatli davranmaları, takip mesafesini korumaları, uygun ekipmanla ve kar lastiği takarak yola çıkmaları istendi.

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