Yeşilyurt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor Başkan Çınar, kar temizleme çalışmaları yapan ekipleri ziyaret etti Çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı

Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışı sonrası Yeşilyurt ilçesinde de belediye ekipleri geceden itibaren hummalı bir çalışma içerisine girdi. Kar temizleme çalışmalarını denetleyen Başkan Mehmet Çınar, “Ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için ilçemizin dört bir tarafında yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyorlar” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mesai yapıyor. Yeşilyurt’taki ana arterlerin kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde fazladan mesai yapıp çalışma alanlarını genişletiyor. Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda gece gündüz yapılan tuzlama çalışmalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak kar mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çınar, “Kar, Cenabı Allah’ın bir lütfu ve güzelliğidir. Kar yağışıyla birlikte barajlarımız doluyor, topraklarımız bereketleniyor. Dört mevsim farklı güzelliğe sahip Yeşilyurtumuz, kar yağışıyla daha güzel bir görüntüye ulaşırken, ilçemizin her noktasında kartpostallık görüntüler hâkim oluyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçe genelinde ulaşımın aksamaması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için meteoroloji verilerini yakından takip ederek iş makineleri ve kamyonlarımızı hazırlayıp, ekiplerimize görevlerini tevdi etmiştik. Kar yağışının başlamasıyla birlikte iş makinelerimizin tamamını sahaya sürdük. Kar mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdüren ekiplerimiz ana arterlerin sürekli açık kalmasını sağlarken, yollarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmalarının yanı sıra, yayaların güvenliği için kaldırımlarda kürekle temizlik çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Don ve buzlanma olaylarının önüne geçmek adına tuzlama çalışmaları devam etmektedir.Kırsal bölgelerimiz başta olmak üzere ilçemizin her noktasında görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren bütün ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sokaklara ve parklara akın eden 7’den 70’e tüm vatandaşlar, kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan sosyal yaşam alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar ve gençler, yağan karın sevinciyle keyifli anlar yaşadı.

