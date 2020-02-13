Darende’de kar hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok mahalle yolu kapanırken okullar tatil edildi.

İlçe merkezinde 40 yüksek kesimlerde ise 60 santimi bulan kar yağışından dolayı Malatya Darende ve Darende Kayseri arası D300 Kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Darende Belediyesi ve kara yolları ekipleri yol açma çalışmalarında devem ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde olduğu gibi yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Vatandaşlar, son yıllarda ilk kez bu kadar etkili kar yağışı gördüklerini ifade ederek, “İlçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde 60 santimetreyi buldu. Darende’nin mahalle yolları ulaşıma kapandı” dediler.

Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, mecbur kalınmadıkça vatandaşların araçlarla yola çıkmamalarını istedi. Gücük, muhtemel kazaların yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Bu arada, okulların tatil olması nedeniyle çocuklar da karın keyfini çıkarıyor.

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