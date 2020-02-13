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Malatya'da "Hayat" paneli

İHA

Malatya'da düzenlenen "Hayatın Satır Aralarını Okumak, Yazmak, Anlamak Paneli" ilgi gördü.

Malatya'da "Hayat" paneli

Malatya’da düzenlenen "Hayatın Satır Aralarını Okumak, Yazmak, Anlamak Paneli” ilgi gördü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, OkuYorum ve YazıYorum projesi çerçevesinde, bir otelde "Hayatın Satır Aralarını Okumak, Yazmak, Anlamak" başlığı altında bir panel düzenlendi.
Yöneticiliğini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlhan Erdem'in yaptığı panel, lise öğrencilerinin panelist olduğu bir ilk olma özeliği taşıdı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, veliler, proje çerçevesinde merkez ilçelerden 23 liseden yaklaşık 46 idareci ve projeden sorumlu öğretmenler katıldı.
Açılış konuşmalarından sonra panele geçildi.
Panelin yöneticisi Prof. İlhan Erdem, yaptığı konuşmada, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kültür, sanat, edebiyat ve eğitim alanlarındaki çalışmalarını keyifle izlediklerini ve çoğu kez katılımcı olduklarını belirtti. Erdem, "Okumak, bir kültürel çabadır. Belki de en değerlisidir. Erken yaşlarda bu disiplinin edinilmesi, yazma alışkanlığını da tetikler. Bu panel ilklerden sanırım. Öğrencilerimizin yaptıkları okumaları ve deneyimleri ile birikimlerini bizimle paylaşmaları çok önemli" dedi.
Panelist öğrencilerden Eda Nur Nazlı: "Aliya İzzet Begoviç: Doğu Batı Arasında İslam Üzerine Fikirler", Zeynep Yetgin: "Rüzgârlı Pazar, Huzur ve Bu Ülke Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Toplumsal İzleri" Zilan Bayram: "Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine Bir Kritik" Aleyna Taş: Gün Olur Asra Bedel Romanında Karakterler ve Tarihi Doku" temaları üzerine konuşmalar yaptı.
Panelin kapanış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı gerçekleştirdi. Projenin önemine, okumanın bir bilinç meselesi olduğuna değinen Tatlı, medeniyetin kelimelerin kanatları üzerinde yükseldiğine vurgu yaptı.
Panelistlere hediye takdiminden sonra katılımcı liselerin müdür ve sorumlu öğretmenlerine teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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