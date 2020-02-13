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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Baruş: Malatya'da yarın için de okullara tatil kararı alabiliriz

DHA

MALATYA'da, dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları kar küreme araçlarıyla açma çalışmaları sürdürülürken, Vali Aydın Baruş, bugün olduğu gibi yarın için de okulların tatil edilebileceğini söyledi.
Malatya'da kar yağışı etkili olurken, yollarda buzlanma meydana geldi, birçok mahalle yolu ise kapandı. Şehirler arası yollar ile kent merkezindeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Vali Aydın Baruş, Malatya'dan 4 şehre bağlanan arter olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"DoğanyolAdıyaman bağlantısında şu anda kontrollü olarak araç trafiğine izin veriliyor. Ağır vasıta araçlar yolda bekletiliyor. Onlar kontrollü olarak önlerinde tuzlama aracı, Karayolları'nın gitmesi şartıyla zaman zaman trafiğe çıkmalarına izin veriliyor. Böylece aşırı birikmenin önüne geçiliyor. DarendeKayseri yolumuzda şu anda Malatya yönünde ağır vasıtaların çoğunluğunu oluşturduğu araçların tahliyesiyle ilgili Karayolları ekiplerimiz çalışma yapıyor. Sanırsam şu saatlerde Karayolları ekipleri nezaretinde Malatya yönüne akış sağlanıyor. Ancak Kayseri yönünde şu anda trafik durduruldu. Orayı da kontrol ettikten sonra arkadaşlarımız trafiğin geçişine izin verecekler. HekimhanSivas tarafında şu anda önemli bir sıkıntımız yok. Yine Elazığ yönünde önemli bir sıkıntımız yok. Ancak ağır vasıta araçların geçmesine izin verilmiyor, bekletiliyor trafik ekipleri tarafından belli noktalarda tuzlama çalışması yaptıktan sonra onlar da trafiğe bırakılıyor. Şu anda acil hizmetler bakımında bir problemimiz yok. Sağlık ekiplerimiz olaylara müdahale ediyorlar. Diğer taraftan yardım helikopteri de Kara Havacılık'ta bekletiliyor. Hava meydanımızda da sabah uçuşları iptal olmuştu. Şu anda pisti temizledi arkadaşlarımız, inişe müsait; ancak diğer hava meydanlarının durumuna göre bu uçuşlara izin veriliyor. Oradan uygun haber gelince burası yine inebilir vaziyette uçaklar."
'TEKRAR TATİL KARARI ALABİLİRİZ'
Kar yağışının akşam saatlerinde dinmesini ve hafiflemesini beklediklerini dile getiren Baruş, "Bununla birlikte temizlik çalışmalarına ağırlık verilecek. Ana güzergâhlar başta olmak üzere daha sonra da yoğun bir tuzlama faaliyetine başlanacak. Çünkü akşam saatlerinde meteoroloji tahminlere göre, don bekleniyor. Yarın sabah itibarıyla çok önemli bir problemin kalmayacağını düşünüyorum. Okullarımız ile ilgili de değerlendirmemizi akşam saatlerinde bütün ilçelerimizle birlikte yapacağız. Tekrar açıklamada bulunacağız. Öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin risk altında olacağını düşünürsek tekrar bir tatil kararı alabiliriz ama akşam saatlerinde bu açıklamayı yapacağız" dedi.
'AĞIR HASARLI BİNALARDA OTURAN VATANDAŞIMIZ KALMASIN'
Depremzedelere yönelik de açıklamalarda bulunan Vali Baruş, şunları söyledi: 
"Depremde konutu hasar gören vatandaşlarımıza da acil olarak çadır ihtiyaçlarını gidermiştik. Şu anda ilçe merkezlerinde çadırlarda kalınmaması için kaymakamlıklarımız çalışma yapıyor. Onları kapalı mekânlara alıyor, yatılı okullara alıyor. Bilindiği gibi bu hafta da Pütürge'de, Kale'de ve Doğanyol'da okullarımız tatildi, uygun mekanlara alıyorlar. Yine konteyner kurma çalışmalarımız devam ediyor ancak Pütürge yolumuzda şu anda trafik kapalı orada da ana güzergahtaki çalışmalar hafifleyince tekrar o tarafa ağırlık vereceğiz, trafiğin geçişine izin vereceğiz. Muhtemelen de pazartesi gününden itibaren de yoğun bir konteyner naklimiz olacak Pütürge, Doğanyol, Gökçe oralara. Konteyner kentlerimizi kurduktan sonra da vatandaşımız daha da rahatlamış olacak. Buradan da tekrar uyarmak istiyorum; ağır hasarlı binalarda oturan, acil yıkılması gereken binalarda, mühürlü binalarda vatandaşımız kalmasın. Ağır hasarlı olanlarda riskli, onları mümkün olduğunca boşaltmamız lazım. Nakit yardımlarımız devam ediyor, kira ve acil yardımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız bu yardımları alınca yeni mekânlar bulsunlar kendilerine. Yeni konut kiralaması yapsınlar ve oralara taşınsınlar. Can güvenlikleri açısından bu çok önemli. Çünkü ağır hasarlı binaların da zaman içerisinde zorunlu tahliyesi ve yıkımına başlayacağız."
1000 KİŞİ, 317 ARAÇ VE 117 EKİP İLE TUZLAMA ÇALIŞMASI
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kar kalınlığının kırsal kesimlerde 1 metreyi aştığını kaydederek, "Şu anda da kar halen yağmaya devam ediyor. Tabi bu süre içinde ekiplerimle yaklaşık 1000 kişi, 317 araç ve 117 ekiple sahada 14 araçla da tuzlama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları noktasında hatırlatma gereği duyuyorum. Ana yol güzergahlarında ilgili ekiplerimiz sürekli açık tutulmaya devam ediyor ve arkadaşlarımız hem kaldırım hem de kar temizleme çalışmalarını ana yol güzergahlarında yürütüyorlar. Şu ana kadar bize olumsuz kaza noktasında veya ulaşımda gitmesi gereken yere intikal etmemesi noktasında bir olumsuzluk söz konusu olmamıştır. Okulların kapalı olması da bizim işlerimizi daha da kolaylaştırdı" diye konuştu.

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