Eğitim Uzmanı Mercan: Sınava girecek olan öğrencilere her türlü destek verilmelidir

Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, “Sınava girecek olan öğrencilere akademik, sosyal ve psikolojik olarak her türlü destek verilmelidir” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Sınava üç ay kala Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, sınava girecek öğrencilere uyarı yaptı.Sınava hazırlık sürecinin tamamı gibi son üç aylık süreci de doğru bir şekilde yönetmenin önemli olduğunu belirten Mercan, “Bu süreçte öğrenciler, öncelikle varsa konu eksiklerini tamamlamalı. Daha sonra da bildiği konuların tekrarını yapmaya özen göstermeli. Sonra da bu konularla ilgili soru çözerek, konuların pekiştirilmesinde fayda var” dedi.

‘Sınav son üç ayda kazanılır'

Bu yıl yaklaşık bir milyon 800 bin öğrencinin gireceği LGS’de son üç aylık çalışmaların önemine değinen ve bu üç aylık zamanın verimli geçirilmesi gerektiğini belirten Dr. Özcan Mercan,“Uzun bir çalışma maratonunun sonuna doğru geliyoruz. Sınava üç ay kala hem öğrencilerin hem de velilerin heyecanı arttı. Ama sınava hazırlık sürecinin tamamı gibi bu kalan zamanı da doğru bir şekilde yönetmek çok önemli. Bu süreçte öğrenciler, öncelikle varsa konu eksiklerini tamamlamalı. Bunun için okuldaki öğretmenlerinden destek almalılar. Her konunun bütün alt başlıklarına ve kazanımlarına hakim olunduğundan emin olmak gerekiyor. Öğrenci, konu eksiklerini tamamladıktan sonra da bildiği konuların tekrarını yapmaya özen göstermeli. Çünkü süreç içinde bildiği konuları unutabilir. Eksik olduğu konuların tekrarını yaptıktan sonra bunlarla ilgili soru çözümü yapması, konuları pekiştirmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

Merkezi ve çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olabilmenin temel koşulunun, sık sık ve verimli soru çözmek olduğuna dikkat çeken Mercan ‘Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar farklı soru tipi görme imkanına sahip olursunuz. Öğrenciler bazı durumlarda çok iyi bildikleri bir konuda, sadece soru tipini ilk defa gördüğü ve sorunun mantığını anlayamadığı için bile yanlış yapabiliyor. Üstelik soru çözmek size o konuları tekrar etme fırsatı da sunuyor. Farkına varmadan konuları defalarca tekrar ediyorsunuz. Bu durum ise bilgilinin kalıcılığını ve çağrıldığında geri gelme hızını artırıyor.Bu süreçte öğrenciler, bir program dahilinde hem branş denemelerini hem de genel denemeleri, saat tutarak çözmeli. Yapamadığı sorular onlar için yeni bir tekrar ve boşlukları doldurma haritası olur. Ne kadar çok deneme çözerse o kadar sınav pratiği yapmış olur. Bu da giderek artan sınav heyecanının azalmasını sağlar” şeklinde konuştu.

“Olumsuz düşünceleri bırakın”

Sınavlara hazırlanırken öğrencilerin önündeki en büyük engelin, olumsuz düşüncelerden kaynaklı stres olduğunu belirten Dr.Özcan Mercan “Stres birçok sağlık sorunundan daha ağır sonuçları olan bir durumdur. Bu noktada öğrencilerin unutmaması gereken en önemli düşünce, olumsuz düşüncelerin sınav başarısına hiçbir katkısı olmadığıdır olumlu düşünmek ise çalışma isteğini olumlu yönde etkileyen en güçlü duyguların başında gelir. Belli bir sistem, plan doğrultusunda çalıştığınız takdirde artık olumsuz düşünmek anlamsızdır. Kendinizi başarı konusunda içsel olarak motive etmeli, başarıya adım adım ilerleyerek ulaşacağınızı aklınızdan çıkarmamalısınız” dedi.

Sınava hazırlık döneminde uyku ve beslemenin önemli olduğuna parmak basan Mercan, “Sınava hazırlanan öğrencilerin kesinlikle düzenli bir hayatları olmalı. Uyku ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamalı, Sağlıklı beslenmeli ve çok yorucu olmayan fiziksel egzersizleri asla ihmal etmemeliler. Biyolojik olarak günün aynı saatlerinde aynı işleri yapmak, o işin yapılmasını kolaylaştır. Bu davranışlar bir süre sonra alışkanlık olarak hayatımıza yerleşir. Ders çalışma, soru çözme gibi etkinliklerimizin de bir biyolojik ritme sahip olması, bizi ders başına oturma konusunda yaşayacağımız olası isteksizlikten kurtaracaktır. Özellikle baharla birlikte bedenimizde oluşacak halsizlik, isteksizlik gibi mevsimsel sendromları daha kolay atlatmak için biyolojik ritminizi sınava göre ayarlamamız son derece önemlidir.

Ailelerin, sınav sonucu ne olursa olsun bunun onların sevgisinde bir şeyi değiştirmeyeceği, normal yaşamlarının olduğu gibi devam edeceği mesajını çocuğa doğru bir şekilde vermesi çok önemli. Sınavın son aylarında ailelerin olumsuz eleştiriden ziyade yapıcı, destekleyici, güven verici bir tutum sergilemeleri, çocukların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar. Stresin arttığı bu süreçte öğrencinin ders dışında sosyalleşme ihtiyacı da artacak. Aileler bu noktada, çocuğa destek olmalı. Birlikte geçirilecek sosyal etkinlik, bir pazar kahvaltısı, bir piknik kısacası aileyle geçirilecek küçük zamanlar, çocuğun bu ihtiyacını en doğru şekilde karşılayabilir. Bir öğrencinin bu adımların hepsini düzenli bir şekilde tamamlaması da ona başarıyı getirir” diyerek, kolejlerinde sınava girecek olan öğrencilere akademik, sosyal ve psikolojik olarak her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

