Kış aylarında kan bağışı azaldı

Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan, kış aylarında kan bağış sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek vatandaşları kan bağışı konusunda çağrıda bulundu.

Türk Kızılay Malatya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan, Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi olarak Kış ayları sebebiyle kan stoklarımızın kritik seviyenin altına düşme ihtimali olduğunu ifade ederek, "Kış aylarındaki soğuk ve yağışlar nedeniyle kan bağışlarının azaldığı görülmektedir. Mevcut kan stoklarımızın hastalarımızın kan ihtiyacını karşılayacak düzeyde tutabilmek için Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu ay 3 bin 500 kan almamız gerekiyor şu anda bin 750 civarındayız soğuk hava şartlarından dolayı bu bağışların düştüğünü görüyoruz. Günlük ortalama 150 kan almamız gerekirken bu sayı 70 kadar düştü. Şu an stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok fakat bu veriler önümüzdeki günlerde sıkıntıya yol açacak gibi görünüyor" dedi.

Vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrıda da bulunan Turan ,” Tüm değerli hemşerilerimizi kan bekleyen hastalar için Fuzuli caddesinde bulunan kan merkezimize hafta içi saat 09:0018:00 arasında, sağlık müdürlüğü önündeki kan alma biriminde hafta içi her gün saat 10:0017:00 arasında, eski belediye meydanında bulunan kan bağışı konteyner’de ise haftanın her günü saat 10:3018:30 arasında kan bağışı için bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.