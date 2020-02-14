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Hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

İHA

Malatya'da soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları ile sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Malatya’da soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları ile sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler tarafından Malatya’da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutlarında toplanan ekmekler, Malatya genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beylerderesi, Onbin Konutlarının bulunduğu alan ile 1. Organize Sanayi Bölgelerine bırakıldı. Ayrıca kanatlı hayvanlar için de bol miktarda yem belirlenen alanlara bırakıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ayrıca Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında bulunan hayvanların da bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Barınağa getirilen hayvanlar her türlü bakım ve tedavileri yapılarak barınakta kaldıkları süre içerisinde hazır mamalarla besleniyorlar.
Barınağın kapalı alanları alttan ısıtmalı olup hayvanlar soğuk kış günlerinde üşümüyor ve gıda ihtiyacı duymuyorlar. Yavru hayvanların kaldığı barınak bölümlerine ise kalın talaş serilerek hayvanların üşümelerinin önüne geçiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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