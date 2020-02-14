Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

13 Şubat Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 89. Yıdönmü Malatya’da yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenerek 14 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtında önünde gerçekleştirilen tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Anıt Şeref Defterini imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Başkomutanımız, Büyük devlet ve siyaset adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Malatya'mızın güneyden Anadolu demiryolları ağına bağlanması münasebetiyle ilimize teşriflerinizin 89. yıl dönümünde zatı aliyelerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

Yurt gezilerinin önemine de vurgu yapan Gürkan, "Dünya tarihine adını eşine ender rastlanır bir mücadele olarak yazdırmış olduğunuz Kurtuluş Savaşının ardından halkımız bitap düşmüş, ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Halkımızdaki teşebbüs ruhu ve gelişme heyecanını sağlamak, ülkemizin biran önce atılıma geçmesini teşvik etmek amacıyla başlatmış olduğunuz yurt gezilerinizin önemi geçmişte olduğu gibi bugün de çok daha anlaşılır olmuştur. İş bu gezileriniz sırasında gerçek kurtuluşun halkın eğitim, imar, ulaşım, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının aşılmasından geçtiğini bilerek, bu yönde adım atmanız, bugün bizlere de yerel kalkınmada rol model olmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.