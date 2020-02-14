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Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinden depremzedelere destek Kooperatifin Onursal Başkanı Yıldız ...

İHA

İhtiyaç sahiplerine yardımlarını aralıksız şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, depremzede aileleri de unutmadı. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder, Hayır Çarşısı'nın depremzedelere ulaştırdığı kıyafet yardımına katıldı.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinden depremzedelere destek Kooperatifin Onursal Başkanı Yıldız Güder: “Birlik ve beraberliğimiz için her zaman göreve hazırız”

İhtiyaç sahiplerine yardımlarını aralıksız şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, depremzede aileleri de unutmadı. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder, Hayır Çarşısı’nın depremzedelere ulaştırdığı kıyafet yardımına katıldı.
İhtiyaç sahibi vatandaşların her daim ihtiyaçlarını karşılayarak büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, depremzede aileleri de unutmadı. Bu zamana kadar kumanya, kıyafet ve gıda yardımlarını depremzedelere ulaştıran Hayır Çarşısı, son olarak Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifiyle birlikte ortak organizasyon düzenledi. Birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın yararlandığı Hayır Çarşısı, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifiyle birlikte depremzede ailelere kıyafet yardımı gerçekleştirdi.
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder’in katılımıyla depremzede aileler ziyaret edilerek, yardımlar ulaştırıldı. Ziyarette çocuklara mont, atkı, bere ve ayakkabı yardımında bulunuldu. Onursal Başkan Yıldız Güder, Bulutlu, Hisartepe ve Düzyol Mahallelerinde depremzedelerin zarar gören evlerini inceledikten sonra çadırda yaşayan bir ailenin de misafiri oldu. Güder, çadırda kalan aile ile uzun süre sohbet ederek, yaşadıkları sorunları dinledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi ve aynı zamanda Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder’e yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerini ileten Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan, “Yaptığı yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çocuklarımızı ve bizleri yaptıkları yardımlarla sevindirdiler” ifadelerini kullandı.
Yıldız Güder ise 24 Ocak’ta büyük bir deprem yaşadıklarını, Elazığ ile Malatya’da can kaybı olduğunu da anımsatarak, “Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böylesi acılar yaşatmasın milletimize. Evleri hasar gören kardeşlerimize hem geçmiş olsun demek hem de onların yanında olduğumuzu bildirmek için böyle bir çalışma yaptık. Maddi manevi elimizden ne gelirse biz her zaman onların yanındayız. Birlik ve beraberliğimizin daha sağlam temellere oturması için ne gerekiyorsa bizler yapmaya hazırız. Biz bugün burada Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak hasar gören köylerimizden bazılarına yardımlar getirdik. Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, yıllardır vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiği gibi bu günde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaktadır. Battalgazi Belediye Başkanımız bilindiği gibi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor ve sürekli de vatandaşlarımız ile iç içe. Biz de kadın kooperatifi olarak depremzede ailelere naçizane yardımlar getirdik. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız” şeklinde konuştu.
Güder, hayırsever vatandaşların Hayır Çarşısı’na destek verebileceğini de belirterek, “Veren el ile alan el arasında bir köprü görevini üstlenen Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, sosyal belediyecilik kapsamında yıllardır ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara gerek Battalgazi Belediyesinin imkanları gerekse hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yardım yapan kuruluşlar arasında yer alıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla destek verebileceği Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlarımızın da yanında yer almaktadır. Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı'na yardım yapmak isteyen hayır sahipleri, çarşıyı ziyaret edebilir. Hayırsever vatandaşların Hayır Çarşısı’na vereceği destek önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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