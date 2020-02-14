Sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi

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Malatya’da sağlık personellerine psikososyal destek eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu'nda sağlık personellerine psikososyal destek eğitimi verildi. Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen iki günlük psikososyal destek eğitiminde çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim kapsamında, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin maddi ve manevi yıkıntının yaşandığı kentlerden biri olan Malatya’da depremden etkilenen bireylere yönelik psikososyal destek çalışmaları yapıldı. İnönü Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İlknur İbili Ucuz tarafından önce Acil Sağlık Hizmetleri personeline sonrasında da TSM personeline yönelik 4 seans halinde farkındalık eğitimleri verildi.

Düzenlenen eğitimde travmanın ne olduğu, kişi üzerindeki etkileri, travmaya maruz kalan bireylere ne şekilde psikososyal destek verileceği, psikososyal destek verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen eğitime toplam 300 sağlık personeli katıldı.

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