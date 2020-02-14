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Büyükşehir’de Şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, bugün gerçekleşen ikinci oturum ile Şubat toplantıları tamamlandı.

Büyükşehir’de Şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, bugün gerçekleşen ikinci oturum ile Şubat toplantıları tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen ikinci oturuma Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlık etti. Meclis toplantısından önce kısa bir konuşma yapan Başkan Gürkan; “Meclis toplantımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir kar yağdı. Kar bolluktur berekettir. Bazıları biraz rahatsız oluyor kardan, rahatsız olan rahmetten rahatsız oluyor demektir. Kardan rahatsız olunmaz, ne kadar kar yağarsa o kadar iyidir. Kar senesi var senesidir. Size şu müjdeyi vereyim, şu anda bizim kaptaj’da kaynak suyumuz tahliye vermeye başladı. Bolluk ve bereketin olduğu yerde her şey güzel olur” dedi.
Kar yağışından sonra kapanan 506 mahalle yolunun büyük bölümünün ulaşıma açıldığını belirten Başkan Gürkan, “Sosyal Medyada yolların açılmasıyla ilgili algı oluşturma çabası içinde olanlar var. Mesai arkadaşlarımızın emeğine saygısızlık ediyorlar. Biz sadece kent merkezinde değil Malatya’nın her metrekaresinde çalışıyoruz. Kent merkezimizde sorumlu olduğumuz ana arterlerin tamamı açık. Geceden beri birçok caddeyi trafiğe kapatarak temizlik yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımız geceligündüzlü çalıştı. Çalışmaya da devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.
Meclis toplantısında söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise Arapgir’in Pütürge ilçemiz ile birlikte en fazla kar yağışı alan bir bölge olduğunu belirterek “Bu konuda yaklaşık 40 km üzerinde karlı bölge, kar kesildiğinde 2 gün içerisinde açılmayan yerler, bizim ekibimiz ile büyükşehir ekibi birlikte çalışarak kapanan yolları açıyoruz. Büyükşehir Belediye Yol Asfalt ve Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu yetkilerden dolayı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorlar” dedi.
Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan’da “Çok şükür rahmet yağdı. Açılmayan az bir yolumuz kaldı. Büyükşehir ve bizim ekibimiz tam bir uyum ve işbirliği içerisinde çalışıyorlar, bu uyum sizlerin sayesinde oluyor” ifadelerine yer verdi.
Toplantı Gündem ilanından mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu görüşülerek kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının ise 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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