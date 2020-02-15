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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi semineri

İHA

Malatya Mimarlar Odası ile Malatya İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 'Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi' konulu seminer düzenlendi.

Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi semineri

Malatya Mimarlar Odası ile Malatya İnşaat Mühendisleri Odası tarafından ‘Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi’ konulu seminer düzenlendi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde konuşan Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, 24 Ocak günü yaşanan Sivrice depreminin Türkiye’nin en önemli gerçeğini bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.
1999 depreminden bu yana birçok kez dile getirdikleri gibi kentlerdeki eski ve güvensiz yapıların bilimin ışığında iyileştirilmesi ve yenilenmesi mecburiyetini gözler önüne serdiğini ifade eden Fidanel, “Malatya Mimarlar Odası olarak, hiç durmadan ilerleyen teknolojinin ve bilimin izinden ayrılmadan, meslektaşlarımıza olan eğitim ve bilgilendirme sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz.
Bu bağlamda, düzenlemiş olduğumuz bu eğitim seminerinin hepimize faydalı olmasını temenni eder, konuşmacı hocalarıma ve sizlere bir kez daha teşekkür ederim” dedi.
Fidanel, eğitim seminerlerine ev sahipliği eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’ya da teşekkürlerini iletti.
MTSO Başkanı Sadıkoğlu’da depremle ilgili asıl konuşması gerekenlerin mimar ve inşaat mühendisleri olduğunu ifade ederek, “Malatya sanayicileri olarak depreme hazırlık konularında her zaman mimar ve mühendislerimizle iş birliğine hazırız. Biz bu noktada sizlerle beraber hareket edeceğiz” dedi.
Malatya TSO olarak depremzedelerin yanında olma adına girişimlerde bulunduklarını ve bu konuda gayret gösterdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, “Deprem bölgesindeki özellikle iş dünyası, esnaflarımızın destek kredilerinden yararlanması adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda sizlere de önemli görevler düşüyor” ifadelerine yer verdi.
Açılış konuşmalarının ardından geçilen eğitim seminerinde, Ortadoğu sismik tehlike haritaları incelenerek Türkiye’nin ve şehirlerin risk durumları incelendi.
Betonarme yapılardaki hasar tiplerinin çeşitleri, bu hasarların neden kaynaklandığı ve bunların onarım, güçlendirme sistemlerinin neler olduğu seminerde ele alındı.
Güçlendirme tiplerinde geleneksel güçlendirme ve lifli polimer kompozit malzeme arasındaki farklılıklar, avantajlar ve uygulama yöntemlerinin anlatıldığı seminerde hasar tespiti yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve hasarlı binanın tamiratının nasıl yapılabileceği konuları da ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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