Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Malatya’da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 670.49 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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