Fuhuş evi mühürlendi

Malatya’da fuhuş yapıldığı tespit edilen bir ev mühürlenirken 2 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi. 2 şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli adli işlem yapılarak 4 bin TL idari para cezası kesildi.

Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.

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