Kalp ritm bozukluğu ameliyatsız tedavi ediliyor Yöntem, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulandı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulanan bir yöntemle kalp ritm bozukluğu olan hastalar ameliyatsız olarak sağlıklarına kavuşuyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kalp ritm bozukluğu olarak bilinen Atriyal Fibrasyonu (AF) hastalığında ilk kez uygulanan yöntem ile ameliyatsız tedavi sağlandı. Kardiyoloji Bölümünde Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu ve ekibi tarafından uygulanan yöntem ile ritm bozukluğu kısa sürede tedavi ediliyor ve hasta sağlığına yeniden kavuşuyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, kalpte ritm bozukluğunun tedavi edilmemesi ile ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini belirterek, “Bugün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde ilk defa haritalama yöntemi ile Atriyal Fibrasyonu (AF) ritm bozukluğu olan hastalarımızı başarılı bir şekilde tedavi ettik. Bu ritim bozukluğunun bizim korktuğumuz komplikasyonları var. Felç geçirme pıhtı atma gibi öldürücü komplikasyonları oluğu için biz bu ritim bozukluklarını tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi. Şu ana kadar 6 hastayı bu yöntemle sağlıklarına kavuşturduklarını da ifade eden Aktürk, “Şehrimize sağlık alanında hizmet etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu ise ritm bozukluğunu 3 boyutlu kompleks haritalama sistemi ile tedavi ettiklerini ifade ederek, “Kasıktan girerek kalbin sağ tarafına oradan da 2 küçük delik açarak sol tarafa geçiyoruz. Orada Akciğerden gelen 4 toplar damar var buranın etrafını yaktığımız zaman ritm bozukluğunun yüzde 8090 yok ediyoruz” diye konuştu.

Hastalar tedaviden son derece memnun olduklarını söyleyerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ve Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu ile ekibine teşekkür etti.

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