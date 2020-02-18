Terör propagandasına 1 gözaltı

Malatya’da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Malatya ili Akçadağ ilçesinde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahsa yönelik icra edilen operasyon sonucu şahıs yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada terör örgütüne ait 4 adet örgütsel doküman ele geçirildi.
Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.
Ele geçirilen dokümanlara el konuldu.
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