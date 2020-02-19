Taraftarlar Derneği Baro Başkanı Han’ı da onursal üye yaptı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği hayata geçirdiği projelerle tribüne gelen taraftar sayısını arttırmayı ve daha bilinçli bir taraftar kitlesi oluşturmayı amaçlıyor.

Sarı kırmızılı taraftarların STK ve kurum yöneticilerine yönelik başlatmış olduğu ‘Onursal üyemiz ol’ isimli projede Baro Başkanı Enver Han ziyaret edilerek, Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

Daha önce Arguvan ve Arapgir belediye başkanlarının onursal üye yapıldığı projede yeni üye Enver Han Yeni Malatyaspor’un oynayacağı ilk iç saha maçına davet edildi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya yaptığı açıklamada, onursal üye sayılarını her geçen gün arttırdıklarını söyledi.

Baro Başkanı Enver Han’ın Malatyaspor’a olan ilgisinin kendilerini memnun ettiklerini belirten Kaya, “Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak hayata geçirdiğimiz projelerle tribüne gelen taraftar sayımızı arttırmayı ve daha bilinçli bir taraftar kitlesi oluşturmayı amaçlıyoruz. STK ve kurum yöneticilerine yönelik başlatmış olduğumuz onursal üyemiz ol isimli projede Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret ederek, onursal üyemiz yaptık” diye konuştu.

Sarı kırmızılı taraftarlar Baro Genel Sekreteri Hüseyin Cem Güney’e de forma hediye ederek Taraftarlar Derneği’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

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