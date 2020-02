Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

MALATYA'da, kaçırdıkları O.D.'yi döverek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen Ö.Y.B. ile M.Y., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Olay, 17 Şubat Pazartesi günü, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.Y.B. ile M.Y., iddiaya göre, aralarında husumet olan O.D.'yi kaçırarak, ıssız yerde dövdü. Bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından O.D., jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada Ö.Y.B. ile M.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yeşilyurt Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ö.Y.B. ve M.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



