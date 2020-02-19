Malatya'da, FETÖ'nün 'öğrenci ağabeyi'ne gözaltı

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MALATYA'nın Kale ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'öğrenci ağabeyi' olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Kale ilçesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 20082012 yıllarında örgüte ait yurtlarda 'öğrenci ağabeyi' olan şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, tabanca ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



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