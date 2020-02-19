2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi

İHA

Malatya'da, lisanssız olarak taşınan 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.

2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi

Malatya’da, lisanssız olarak taşınan 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Kale İlçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde lisanssız olarak taşındığı tespit edilen 3 adet 800 litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.
Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal mevzuat gereği idari yaptırım kararı uygulanmak üzere gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’den bir gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’den bir gözaltı
İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek
Kjartansson: Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum
YEREL HABERLER Kjartansson: Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak ...
Başkan Gürkan doğu kanalizasyon hattı çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan doğu kanalizasyon hattı çalışmasını ...
Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti
11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı
YEREL HABERLER 11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı
Başkan Gürkan’dan Vefa Konağını ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Vefa Konağını ziyaret
Gençlere motivasyon semineri verildi
YEREL HABERLER Gençlere motivasyon semineri verildi
Malatya'da, FETÖ'nün 'öğrenci ağabeyi'ne gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, FETÖ'nün 'öğrenci ağabeyi'ne gözaltı
Kjartansson: “İyi bir futbol oynayacağımıza söz veriyoruz”
YEREL HABERLER Kjartansson: “İyi bir futbol oynayacağımıza söz ...
Bakan Yardımcısı Suver, deprem simülasyon odasında heyecanlandı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Suver, deprem simülasyon odasında ...
Yeni Malatyaspor’da Antalya mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Antalya mesaisi sürüyor
Malatya’da “Halk oyunları il birinciliği yarışması” yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da “Halk oyunları il birinciliği yarışması” ...
Malatya’da depremin acı bilançosundaki son durum
YEREL HABERLER Malatya’da depremin acı bilançosundaki son durum
Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği ...
İlçe müftüleri toplantısı Akçadağ’da yapıldı
YEREL HABERLER İlçe müftüleri toplantısı Akçadağ’da yapıldı
TOKİ’nin Sosyal konutları için 16 bin 867 kişi başvurdu Malatya’da kura çekimleri 15-16 Nisan’da
YEREL HABERLER TOKİ’nin Sosyal konutları için 16 bin 867 kişi ...
Kaymakam Köroğlu’ndan özel öğrenci ilgisi
YEREL HABERLER Kaymakam Köroğlu’ndan özel öğrenci ilgisi
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı
Başkan Çınar, belediye yatırımlarını gezdirdi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, belediye yatırımlarını gezdirdi
Malatya'da fuhuş evi mühürlendi
YEREL HABERLER Malatya'da fuhuş evi mühürlendi
Narkotik suçlardan 11 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik suçlardan 11 gözaltı
Deprem kredisinde limit isteği MTSO Başkanı Ata Sadıkoğlu: "Kredi desteği 400 bin TL’ye çıkarılmalı"
YEREL HABERLER Deprem kredisinde limit isteği MTSO Başkanı Ata ...
Milletvekili Kahtalı'dan üyelik yorumu Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: "10 milyon üyeyi geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan üyelik yorumu Ak Parti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X