Muhtarlarla deprem değerlendirmesi toplantısı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Muhtarlarımızın ortak talepleri hafif, orta ve ağır hasarlı değil de tüm konutların bu dönüşüm süresince değerlendirilmesini istiyorlar” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından Malatya'da en fazla etkilenen Battalgazi ilçesindeki 12 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç, Alhanuşağı, Bahri, Beydağı, Bulutlu, Çolaklı, Düzyol, Hisartepe, Kamıştaş, Kapıkaya, Pelitli, Tanışık ve Yenice Mahallesi muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda ilk olarak söz alan Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in depremzede vatandaşların mağdur olmaması için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "Battalgazi’de depremden sonra ki konut sorunları ile yakından ilgilendiklerini biliyoruz. Bizim talebimiz sıkıntılarımızı Bakanlıklarımız, İlgili siyasilerimiz ve Valiliğimizdeki masaya taşımasıdır. Kendisi de bunu zaten fazlasıyla yapıyor. Başkanım özellikle hak sahipleri kendi yerlerinde binalarını yapmak istiyorlar. Taşrada yapılacak binaların insanların kullanabileceği daha modern, 5070 metre değil de 3+1 odalı ve altında deposunun olacağı, yanında barınağın olacağı yerler istiyorlar. Bu konuyu özellikle siyasilerimize taşınmasını talep ediyoruz. Bu konuda gayretleriniz görüyoruz. Bu göstermiş olduğunuz gayretten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Cansever ise konuşmasında, “Osman Başkanımız gerçekten hem Kamıştaş hemde diğer mahallelerle yakından ilgileniyor” dedi. Düzyol Mahalle Muhtarı Şevket Aytar da, “Depremde bölgelerimizdeki kerpiç evlerin ağır hasarlı ve az hasarlı olarak ayrılmamalı. Bizler muhtarlar olarak bunun ağır hasarlı olarak kabul görmesini talep ediyoruz. Bugün Başkanımız Osman Güder’in önderliğinde yapmış olduğumuz toplantıda vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntıları anlattık. Onların taleplerini başkanımıza ilettik. Zaten başkanımız sürekli bu konuda bir gayret içerisinde. Bize bu ortamı hazırladığı içinde sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Bilindiği gibi depremin üzerinden 1 ay geçti. Devlet ve yerel yönetimler olarak yapmamız gereken ve atmamız gereken adımları attık, yapmaya da devam edeceğiz. Bakan yardımcılarımız Malatya’yı mesken tutmuşlar. Sürekli geziyorlar ve yapılan yerleri yerinde inceliyorlar. Bu anlamda ikinci aşamaya gelmiş olduk. Geçen hafta Bakan Yardımcılarımızın ve Vekillerimizin katılımlarıyla afetten etkilenen kişiler için yapılacak konutlar hakkında istişarelerde ve görüşmelerde bulunduk. O toplantıda proje tipleri açığa çıkmış oldu. Özellikle kırsal alanda daha önce köy statüsünde olup mahalle statüsüne dönen alanlarda yapılacak konutların detaylarını muhtarlarla istişare etmek üzere bir araya geldik. Köyden mahalleye dönüşen mahalleliler olarak özellikle talebimiz köylerin komple yenilenmesiydi. Tabi köylerdeki yapıların genelde kerpiçten, taştan veya çamurdan yapılan yapılar olması hasebiyle depreme dayanıksız yapılar. Şuan da muhtarlarımızın ortak talepleri hafif, orta ve ağır hasarlı değil de tüm konutların bu dönüşüm süresince değerlendirilmesi oldu. Yani hak sahiplerini bu haklara sahip olması yönünde taleplerinin olduğunu bizlere aktardı. Özellikle bu köy alanındaki insanların ne tür haklara sahip olduklarını kendileriyle paylaştık. İnşallah muhtarlarımızda özellikle hak sahibi olan vatandaşlarımıza kendi mahallelerine gittiklerinde onları paylaşacaklar. Bir sonraki toplantımızı Vekillerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımızın ve Valilimizin katıldığı bir toplantıyı gerçekleştirip, atılacak adımda hangi yolu takip etmemiz hususunda istişarelerde bulunacağız. İnşallah kısa süre içerisinde özellikle şehir merkezinde yapılacak toplu konutların temeli atılmış olacak. İnşallah vatandaşımızın memnun olacağı konutlar ve ahırlar yaparak, vatandaşlarımızın depremde maruz kalmış oldukları bu problemlerini gidermiş oluruz” diye konuştu.

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