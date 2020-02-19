Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

İHA

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesi olan Malatya ve Elâzığ'da esnafa sunulan faizsiz kredi de istenilen bazı şartların mağduriyete neden olduğunu söyledi.

Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesi olan Malatya ve Elâzığ'da esnafa sunulan faizsiz kredi de istenilen bazı şartların mağduriyete neden olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM genel kurul çalışmalarında gündem dışı söz alarak deprem nedeniyle esnaflara sunulan 50 bin TL'lik faizsiz kredi imkanın bankaların istediği bazı şartlar nedeniyle mağduriyete neden olduğunu dile getirdi.
Malatya ve Elâzığ'da esnafların faizsiz kredi kullanmak için bankalara yaptığı başvurular da zorluklar yaşadığını ifade eden Fendoğlu, "Bankaların aramış olduğu bir yıllık maliye kaydı şartını üç aya indirmesi, ipotek taleplerini ertelemesi ve kredileri doğrudan kullandırması esnaflarımızın ve esnaf odalarımızın talebidir” dedi.
Esnafların doğrudan Halk Bankası ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla ile krediye başvurduğunu aktaran Fendoğlu, "Deprem bölgesinde esnafımıza faizsiz, beş yıl ödemeli kredi imkânı sağlanmıştır. Ancak Malatya'da bulunan Halk Bankası ve şubeleri, esnaflarımızdan bir yıllık Maliye kaydı şartı ve ipotek istemektedir. Kredi alamayanlar esnaf kooperatiflerine yönlenmektedir. Malatya'da bulunan 20 bine yakın kayıtlı esnafımıza, iki ay içerisinde, sadece kooperatifler aracılığıyla bu kredinin kullandırılması mümkün değildir. Bankaların bir yıllık maliye kaydı şartını üç aya indirmesi, ipotek taleplerini ertelemesi ve kredileri doğrudan kullandırması esnaflarımızın ve esnaf odalarımızın talebidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi ...
Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü
YEREL HABERLER Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü
Muhtarlarla deprem değerlendirmesi toplantısı
YEREL HABERLER Muhtarlarla deprem değerlendirmesi toplantısı
“Gençlik, Şuur, Öz güven ve İletişim” konferansı verildi
YEREL HABERLER “Gençlik, Şuur, Öz güven ve İletişim” konferansı ...
2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi
FETÖ’den bir gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’den bir gözaltı
İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek
Kjartansson: Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum
YEREL HABERLER Kjartansson: Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak ...
Başkan Gürkan doğu kanalizasyon hattı çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan doğu kanalizasyon hattı çalışmasını ...
Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti
11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı
YEREL HABERLER 11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı
Başkan Gürkan’dan Vefa Konağını ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Vefa Konağını ziyaret
Gençlere motivasyon semineri verildi
YEREL HABERLER Gençlere motivasyon semineri verildi
Malatya'da, FETÖ'nün 'öğrenci ağabeyi'ne gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, FETÖ'nün 'öğrenci ağabeyi'ne gözaltı
Kjartansson: “İyi bir futbol oynayacağımıza söz veriyoruz”
YEREL HABERLER Kjartansson: “İyi bir futbol oynayacağımıza söz ...
Bakan Yardımcısı Suver, deprem simülasyon odasında heyecanlandı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Suver, deprem simülasyon odasında ...
Yeni Malatyaspor’da Antalya mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Antalya mesaisi sürüyor
Malatya’da “Halk oyunları il birinciliği yarışması” yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da “Halk oyunları il birinciliği yarışması” ...
Malatya’da depremin acı bilançosundaki son durum
YEREL HABERLER Malatya’da depremin acı bilançosundaki son durum
Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği ...
İlçe müftüleri toplantısı Akçadağ’da yapıldı
YEREL HABERLER İlçe müftüleri toplantısı Akçadağ’da yapıldı
TOKİ’nin Sosyal konutları için 16 bin 867 kişi başvurdu Malatya’da kura çekimleri 15-16 Nisan’da
YEREL HABERLER TOKİ’nin Sosyal konutları için 16 bin 867 kişi ...
Kaymakam Köroğlu’ndan özel öğrenci ilgisi
YEREL HABERLER Kaymakam Köroğlu’ndan özel öğrenci ilgisi
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X